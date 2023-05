Prince of Persia: Sands of Time Remake – Update zur Entwicklung

Das Remake zu Prince of Persia: Sands of Time sollte schon längst erschienen sein, wurde unter der Kritik der Fans nach der ersten Präsentation allerdings vollständig begraben. Das veranlasste Ubisoft dazu, noch einmal von vorne zu beginnen.

Doch wo steht das Projekt aktuell? Das klärt Ubisoft in einem kurzen Update auf, in dem man darauf hinweist, dass das Prince of Persia: Sands of Time Remake nicht beim kommenden Ubisoft Forward Event zu sehen sein wird.

Darin ist zu lesen:

„Da Ubisoft Montréal die Entwicklung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake übernimmt, befindet sich das Spiel derzeit in der Konzeptions-Phase. Als Teil dieser frühen Entwicklungsphase baut das Studio das Team auf, definiert Prioritäten, entwickelt Prototypen und testet Gameplay-Elemente.“

dazu ergänzt man:

„Es befindet sich noch in einem frühen Stadium und die Spieler sollten nicht erwarten, dieses Jahr mehr über das Spiel zu erfahren, aber seid versichert, dass wir alle unsere Stärken und unser Herz in dieses Projekt stecken.“

Was die Ziele mit dem Remake sind, erläutert man wie folgt:

„Natürlich ist es wichtig, die gleiche Geschichte und das gleiche Setting beizubehalten, aber eines der Dinge, die wir als entscheidend identifiziert haben, um sicherzustellen, dass es sich nicht nur um ein Prince of Persia-Spiel, sondern um The Sands of Time handelt, ist, dass es eines gibt: der Erzähler erzählt euch diese Geschichte, und es ist eine Geschichte innerhalb einer Geschichte. Sogar andere Prince of Persia-Spiele haben das nicht getan, und es ist wirklich eine geheime Zutat für das Gefühl von The Sands of Time, diese Art von Bilderbuch-Feeling. Das zu bewahren ist für uns überaus wichtig.““

Das spricht einmal mehr dafür, dass die Entwicklung komplett neu gestartet wurde und man derzeit nicht nichts Vorzeigbares zu bieten hat. Fans müssen sich daher gedulden, was mitunter noch viele Monate bedeuten kann.

Was man bisher zum Prince of Persia: Sands of Time Remake gesehen hat, kann man wohl als obsolet bezeichnen. Weitere Remakes im Prince of Persia-Universum sind laut Ubisoft auch nicht Arbeit.