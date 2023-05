Backbone One Playstation Edition jetzt auch für Android verfügbar

Der offizielle lizensierte Playstation Smartphone Controller Backbone One ist ab sofort auch für Android verfügbar – bislang gab es ihn nur für iOS. Nachdem der Backbone One für iOS-Geräte bereits im Juli letzten Jahres angekündigt wurde, zieht Backbone nun endlich nach und hat stellt das Zubehör als Android-Variante bereit. Auf vielfachen Wunsch der Community steht somit dem Weiterspielen abseits der Konsole nichts mehr im Wege.

Mit dem neuesten Update der PS Remote Play App wurde gleichzeitig die Unterstützung für den Controller aktiviert. Mittels der Remote Play App können Nutzer der PS5, sowie der PS4 auf andere Geräte wie einen PC oder auch das Handy streamen. Den Controller könnt ihr einfach mit eurem Handy verbinden und drauf loszocken. Das Ganze kostet momentan auf der Hersteller Website rund 120€ und kann unter anderem bei Amazon bestellt werden.

Backbone One

Backbone One dient dabei als Erweiterung eures Handys und soll es ermöglichen, mittels PS Remote Play auch auf eurem Handy ein realistisches Playstation-Spielgefühl zu haben. Darum orientiert sich das Design an dem des Playstation 5 DualSense Wireless Controller und fügt sich somit nahtlos in das Design-Schema der PS5 ein. So sind sowohl was Materialien als auch Farben und Knöpfe angeht darauf geachtet worden, dem Aussehen des echten Controllers so nahe wie möglich zu kommen.

Ihr könnt das Backbone One auch mittels Mini-Klinke Kopfhöreranschluss mit eurem Headset verbinden. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass es auch mit dem PULSE 3D geht, dann allerdings nur mit Kabel.

Um die volle, benutzerdefinierte PlayStation Erfahrung zu bekommen, müsst ihr euch noch die Backbone App auf euer Handy laden. Damit könnt ihr dann nicht nur die Schrift anpassen, sondern spannender noch ihr habt all eure Spiele an einem Ort. Das beinhaltet die App Store spiele sowie unterstützte Streamingdienste. Darüber hinaus gibt es einen Reiter, der euch über Neuerscheinungen sowie PlayStation Updates informiert.

Dabei funktioniert der Controller auch für andere Handyspiele darunter Call of Duty: Mobile, Fortnite, Diablo Immoral und andere, die Controller Bedienung unterstützen.