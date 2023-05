The Lords of the Rings: Gollum scheitert gnadenlos in den Reviews

Was als äußerst ambitioniertes Projekt begann, scheitert derzeit kläglich in den Reviews – das Adventure The Lords of the Rings: Gollum von Daedalic Entertainment. Dabei hatte man das Desaster schon geahnt.

In den ersten internationalen Reviews bestätigt sich nun, dass man sich mit einem Projekt wie diesem und den Erwartungen daran, völlig übernommen hat. Dazu scheint es bei Daedalic Entertainment tatsächlich an Erfahrung und den richtigen Leuten zu mangeln. Denn Made in Germany ist selten ein Aushängeschild in der Games-Branche.

Das sagen die Tests zu The Lords of the Rings: Gollum

Fangen wir ausnahmsweise mal unten an, wo man das Desaster um The Lords of the Rings: Gollum ganz ungeschönt beschreibt:

„Der Herr der Ringe: Gollum ist ein kaputtes Spiel. Inmitten dessen, was man nur als massive verpasste Chance bezeichnen kann, sind darin kaum erlösende Eigenschaften zu finden. Ein lineares „Herr der Ringe“-Einzelspieler-Erlebnis wie dieses hat durchaus Potenzial, aber mit dem unverschämt veralteten Leveldesign, der klobigen Steuerung, dem gravierenden Mangel an Politur, der matschigen und unscheinbaren Grafik und einer langweiligen Geschichte verfehlt Gollum völlig das Ziel. Als große Fans der Bücher, Filme und Spiele ist es traurig zu sehen, dass dieses Erlebnis nichts Kostbares ist.“ Push Square – 2/10

Bei Spazio Games ist man etwas gnädiger und kommt zu dem Fazit:

„Der Herr der Ringe: Gollum war auf dem Papier eine schlechte Idee und ist jetzt, da wir es spielen können, ein noch schlechteres Spiel, mit einer langweiligen und öden Handlung und einer Gameplay-Formel, die im Jahr 2023 zu alt erscheint, um real zu sein.“ Spazio Games – 5/10

Wohlwollend kommt man dem Spiel bei IGN entgegen und ergänzt:

„Ein überraschend kompetenter 3D-Stealth-Plattformer, der es geschafft hat, einen der berühmtesten Antihelden der Welt der Fantasy-Unterhaltung präzise darzustellen. Trotz seiner unterentwickelten visuellen Präsentation ist es immer noch eines der seltenen „Herr der Ringe“-Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden.“ IGN Adria – 7/10

Mit all diesen Mängeln erleidet The Lords of the Rings: Gollum auf Metacritic derzeit einen Totalabsturz und kommt derzeit auf einen Score von 39. Wird es damit das schlechteste Spiel des Jahres. Für den Entwickler tut es einem natürlich leid, auch wenn das Ganze irgendwie absehbar war.