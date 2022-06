Publisher FINJI und Sony haben den Release des Zelda-inspiriertes Adventure TUNIC auf PS5 und PS4 angekündigt. Der Titel feiert bereits auf Xbox und dem Game Pass einen riesen Erfolg.

TUNIC wurde mit der Idee kreiert, Gefühle klassischer Action-Abenteuerspiele hervorzurufen, und dreht sich um einen heldenhaften kleinen Fuchs, der ein fremdes Land erkundet, das hinter jeder Ecke Gefahren birgt. So entdeckt man einzigartige Gegenstände, neue Kampftechniken und arkane Geheimnisse, während der kleine Fuchs sich deren Weg durch eine faszinierende neue Welt bahnt. Vor ihnen liegen kolossale Bestien, seltsame und mächtige Dinge zum sammeln und längst verlorene Geheimnisse, die es zu lüften gilt.

„Tunic ist zwar als Einzelspieler-Abenteuer angelegt, aber es gibt so viel, über das man reden kann, und so viele Rätsel zu lösen, dass ihr bestimmt eine passionierte Gruppe von Freunden um euch scharen wollt, damit die klügsten Köpfe darunter euch helfen können, die schwierigsten Geheimnisse zu knacken. Außerdem gestalten wir die Inhalte der Spielhilfe auf PS5 so, dass sie euch immer nur ganz leicht in die richtige Richtung schubsen, ohne euch gleich zu viel zu verraten, selbst wenn ihr von einem der furchteinflößenden Bosse oder uralten Rätsel, die überall in der Welt lauern, völlig aus dem Konzept gebracht werdet.“