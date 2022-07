Two Point Campus – ‘Willkommen im Academic Year’ Trailer

Um sich auf das bevorstehende Semester in Two Point Campus vorzubereiten, zeigen SEGA und Entwickler Two Point Studios einen neuen ‘Welcome to the Academic Year’ Trailer.

Die Leute fragen sich oft, was wirklich in der Schule passiert, wenn der Unterricht nicht stattfindet. Spielereien? Hexerei? Riesige Roboter? In Two Point Campus ist das akademische Jahr die Chance, um die perfekte Universität für seine Studenten vorzubereiten und dann zuzusehen, wie alles zusammenkommt – oder vielleicht auseinanderfällt.

Diesmal bekommt man die Gelegenheit, noch tiefer mit seinen Studenten in Kontakt zu treten. Während der Sommerpause gestaltet man seinen Campus, legt die wilden und wunderbaren Kurse fest, und stellt sicher, dass alles den tadellosen Standards von Two Point County entspricht. Sobald alles an seinem Platz ist, beginnt das akademische Jahr und die Schüler können hereinströmen, um euer Meisterwerk zu bestaunen.

Es wartet viel Arbeit auf dem Campus

Damit ist die Arbeit aber noch lange nicht getan. Die Studenten müssen unterhalten werden, damit sie glückliche, abgerundete Individuen bleiben. Veranstaltet dazu Tanzparty im Studentenwerk oder installiert vielleicht mehr Liebestrompeten, um herzliche romantische Geständnisse zu inspirieren. Studenten kämpfen mit ihren Hausaufgaben? Stellt einen Seelsorger ein, der ihnen zuhört, oder baut weitere Studienkabinen. Am Ende jedes Studienjahres wird man basierend auf den Leistungen der Schüler benotet.

Mit Two Point Campus verspricht man eine charmante Universitätsmanagement-Simulation, mit der man seinen Traum von einem eigenen Campus verwirklichen kann – komplett mit wilden und verrückten Kursen wie Zauberei, Drachentöter-Ritterschule oder einer streng geheimem Spionageschule.

Das erste Semester startet am 09. August 2022.