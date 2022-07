Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trials of the Dragon King – Neuer Trailer & Details

Kurz vor dem Release zeigt Square Enix einen neuen Trailer zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trials of the Dragon King, der nächsten großen Erweiterung für das Spin-Off.

Auch neue Details wurden damit enthüllt, wonach nach zahllosen Toden und zahllosen Zyklen ein Mann den Mantel des dunklen Gottes des Chaos annahm und die Macht der Schöpfung für sich ergriff. All dies verlief nach Plan – ein akribisch inszenierter Plan, um die Fesseln zu sprengen, die die Lufenianer der Welt auferlegt hatten, und Cornelia aus ihrem Griff zu befreien.

Nachdem er seine erste Aufgabe erfüllt hatte, setzte er die Räder eines neuen Designs in Bewegung. Über die ewige Zeit hinweg pflegten und führten er und seine Verbündeten Helden, die des Titels Krieger des Lichts würdig waren – so wie ihn und seine Kameraden einst ein Freund geführt hatte. Denn am Ende ist es nur das Licht, das die Fesseln der Vergangenheit durchtrennen und die Welt zu einem helleren Morgen führen kann.

Neue Waffen und Schwierigleitsstufe

Trials of the Dragon King bringt dazu neue Waffen mit sich, darunter einen Stab als Schlagwaffe, der Feinde über einen weiten Bereich angreifen kann, indem man die Länge der Waffe anpasst. Während man in einer normalen Kombo Stoßangriffe ausführen oder Distanz gewinnen kann, lässt sich hieraus auch ein Aufwärtsangriff entfesseln. Der Stoßangriff verringert die Distanz, während der Aufwärtsschlag die Distanz zwischen sich und seinem Feind vergrößert, um so jeweils die beste Position im Kampf zu haben.

Trials of the Dragon King

Jedes Battle-Set kann zudem mit einem Accessoire ausgestattet werden. Accessoires können besondere Fähigkeiten verleihen, die nicht durch Waffen oder Rüstungen erlangt werden können. Indem schwächere Werte verstärkt oder besondere Fähigkeiten verliehen werden, fügen Accessoires noch mehr Optionen zum Anpassen seiner Ausrüstung hinzu. Sogar bestimmte Fähigkeiten seiner Feinde können so verwenden werden.

Außerdem wird die neue Schwierigkeitsstufe „Bahamut“ verfügbar sein, die drei Optionen enthält: Prüfungen des Drachenkönigs, Tauschladen und Gespräche mit Bahamut. Schließt dazu Prüfungen des Drachenkönigs ab, um eine neue Geschichte in Conversations with Bahamut zu enthüllen.

Während einer Prüfung wirt man gezwungen sein, unter einer Vielzahl von nachteiligen Effekten zu kämpfen, aber so verdient man auch Drachenschätze, sobald man die Prüfung abgeschlossen hast. Darüber hinaus macht es das Erhöhen seines Trial-Rangs einfacher, um mächtige Chaos-Ausrüstung zu erhalten.

Wie zuvor schon angemerkt, wird es die DLC-Inhalte für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zunächst nur über den Season Pass geben. Ein separater Release scheint zu einem späteren Zeitpunkt geplant zu sein.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trials of the Dragon King erscheint am 20. Juli 2022. Eindrücke aus dem Spieler liefert noch einmal unser damaliges Review.