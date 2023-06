Über neue PlayStation Plus Trial lachen die Spieler, Download lohnt dafür nicht

Sicherlich ist Hogwarts Legacy eine Empfehlung wert, auch wenn sich das Spiel im Verlauf in sehr vielen Details verliert und langatmig wirkt. Da ist man vermutlich besser beraten, wenn man sich ein paar Gameplays im Netz anschaut und ergänzend ein Review dazu ließt, bevor man sich in diesen riesigen Download stürzt.

„Autsch. Sie konnten es wirklich nicht länger als 45 Minuten machen? Ich habe das Spiel gekauft und es ist großartig, aber in 45 Minuten hast du kaum an der Oberfläche gekratzt. Besser als nichts, aber nicht viel, wenn man die Menge an Walkthrough-Videos bedenkt, die es gibt.“

Hat man nämlich den nicht gerade kleinen Download von knapp 80 Gigabyte überwunden, bleiben ganze 45 Minuten Zeit, um die Trial-Version ausprobieren zu können. Das umfasst gerade einmal das Opening und ein paar wenige Schritte in Hogwarts und Tutorials, bevor man die eigentlichen Highlights und Gameplay-Features von Hogwarts Legacy überhaupt zu Gesicht bekommt. Da muss man sich schon wirklich sicher sein, dass einen das Spiel am Ende auch überzeugt.

Wer über ein PlayStation Plus Abo verfügt, kann ab sofort die Trial-Version von Hogwarts Legacy ausprobieren, die für PS5 und PS4 zur Verfügung steht. Das ist zwar erst einmal an sich eine gute Sache, Spieler laufen aber schon Sturm gegen die Umsetzung.

