Ukraine-Krise: Sony stoppt Verkauf von PlayStation & Co. Russland

Immer mehr Publisher und Entwickler ziehen sich aus Russland und Belarus zurück, so nun auch Sony, die alle Geschäftsaktivitäten in Bezug auf PlayStation dort eingestellt haben.

Dies bedeutet den Stopp von Verkauf neuer PlayStation Konsolen, einschließlich PS5, der PlayStation Store wurde abgeschaltet und man wird auch keine neue Spiele dorthin ausliefern. Ähnlich verfährt bereits Microsoft, um damit ein Statement gegen den Krieg zu setzen.

Sony erklärt dazu auf Twitter:

„Sony Interactive Entertainment (SIE) schließt sich der globalen Gemeinschaft an, um Frieden in der Ukraine zu fordern. Wir haben alle Lieferungen von Software und Hardware, den Start von Gran Turismo 7 und den Betrieb des PlayStation Store in Russland ausgesetzt.“