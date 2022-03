Gundam Evolution mit Trailer und Datum angekündigt

Auf Sony State of Play wurde gestern der Free-2-Play Shooter Gundam Evolution angekündigt. Der Titel, der im beliebten Anime-Universum von Gundam spielt, wird noch 2022 für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.

Das ist Gundam Evolution

Gundam Evolution soll Fans von schnellen Shootern und des Anime zusammenbringen. In Gundam kämpfen riesige Roboter, genannt Mechas gegeneinander. Ihr könnt das Spiel kostenlos spielen und zum Release aus 12 unterschiedlichen Mechas wählen. Diese haben allesamt unterschiedliche Fähigkeiten und Attribute, die ihr im Kampf aus der Ego-Perspektive zu eurem Vorteil nutzen könnt. Gundam Evolution setzt dabei auf rasante 6 gegen 6 Duelle in drei verschiedenen Spielmodi.

Punkteroberung

Im Modus Punkteroberung geht es darum, wechselnde Punkte auf den Maps zu erobern und zu halten. Wer das ausgewiesene Gebiet kontrolliert, erhält dabei Punkte. Nach einer gewissen Zeit wird dann eine neue Zone ausgewiesen.

Dominanz

Dominanz spielt sich ähnlich wie Punkteroberung, allerdings gilt es hier, drei Zonen zu erobern. Diese werden zu Beginn der Matches zufällig verteilt und sind dann permanent.

Zerstörung

In Zerstörung werden die Teams in Angreifer und Verteidiger aufgeteilt. Die Angreifer müssen dann ein ausgewähltes Ziel zerstören, während das andere Teams dies natürlich zu verhindern versucht. Der Modus erinnert etwa an den aus der Battlefield-Reihe bekannten Modus Rush.

Die Maps sollen dabei sehr unterschiedlich ausfallen. So geht es wohl auf eine interstellare Weltraumbasis und in den Untergrund der Erde. Im Trailer sind darüber hinaus auch urbane Schlachtfelder zu sehen. Wie viele Maps es zum Release geben wird, ist noch unklar.

Spieler aus den USA und Japan kommen außerdem schon bald in den Genuss, im Rahmen eines Netzwerk-Tests den neuen Shooter auszuprobieren. Wann das Spiel dann weltweit erscheinen soll, ist noch nicht final bestätigt. Auf jeden Fall noch 2022, versprechen die Entwickler.

Gundam Evolution erscheint Free-2-Play für PS4 und PS5. Schaut euch hier den Trailer an: