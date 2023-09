Unity erhebt zukünftig Gebühren auf bereits installierte Spiele, Entwickler laufen Sturm dagegen

„Diese Entscheidung bringt uns und unzählige andere Studios in eine Lage, in der wir die Verwendung von Unity für unsere zukünftigen Titel möglicherweise nicht rechtfertigen können. Wenn diese Änderungen nicht rückgängig gemacht werden, werden wir ernsthaft darüber nachdenken, unseren über die Jahre gesammelten Reichtum an Unity-Expertise aufzugeben und mit einer neuen Engine ganz von vorn zu beginnen. Im Namen der Entwickler-Community fordern wir Unity auf, die jüngste einer Reihe kurzsichtiger Entscheidungen rückgängig zu machen, die offenbar den Aktionären Vorrang vor den tatsächlichen Nutzern ihres Produkts einräumen.“

Erste Entwickler haben bereits Proteste angekündigt, da ihre finanzielle Planung so völlig durcheinandergerät, insbesondere, wenn man zuvor Abkommen für PlayStation Plus oder den Game Pass getroffen hat.

Unity hat angekündigt, dass man ab dem 01. Januar Gebühren auf jedes installierte Spiel erheben wird, welches die Unity Engine nutzt. Das bringt Entwickler nun in eine echte Zwickmühle, die ihre finanzielle Planung gefährdet sehen, insbesondere, wenn man die eigenen Spiele im Game Pass, bei PlayStation Plus & Co. anbietet.

What do you think?