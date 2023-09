Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 mit neuem Entwickler erneut angekündigt

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde erneut angekündigt, nachdem es im Hintergrund einen Entwicklerwechsel gegeben hat. Der Titel erscheint nun im Herbst 2024, allerdings nur noch für die aktuellen Konsolen und den PC. Die Last-Gen-Versionen wurden eingestampft.

Die Entwicklung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 leitet nun The Chinese Room, die ein High-Quality Action-RPG mit einer spannenden Vampir-Story im modernen Seattles versprechen.

Bloodlines 2 führt die Spieler in die dunkle Unterwelt von Seattle, wo Vampire ums Überleben und die Vorherrschaft kämpfen. Als älterer Vampir treffen die Spieler auf fesselnde Charaktere, manövrieren komplexe politische Beziehungen, durchstreifen die Straßen der Stadt auf der Suche nach Beute und nehmen an intensiven Battles teil, während sie gleichzeitig den Bedarf an Blut ausgleichen. Während des gesamten Spiels müssen die Spieler immer auf ihre Umgebung achten, sonst riskieren sie, gegen die Maskerade zu verstoßen – das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor der Menschheit verborgen hält.

„Vampire: The Masquerade hat einen besonderen Platz in unseren Herzen“, sagte Ed Daly, Studioleiter von The Chinese Room. „Die düstere Welt der Geschichten voller komplizierter Erzählungen, die auf der Grundlage der modernen Gesellschaft aufbauen, passt perfekt in den Katalog unseres Studios. Bloodlines 2 ist unser bislang ehrgeizigstes Projekt. Fans der Franchise haben sehnsüchtig auf dieses Spiel gewartet und wir sind der Herausforderung gewachsen. Wir bringen mehr als 15 Jahre preisgekrönte Erfahrung in das Projekt ein und schaffen ein Spiel, das das Erbe seines Vorgängers würdigt und gleichzeitig sein Gameplay in die Moderne bringt.“

The Chinese Room sei perfekt für Bloodlines 2

In The Chinese Room sieht man den perfekten Entwickler, der eine echte Leidenschaft für das Ausgangsmaterial hat und sie somit zu einem idealen Partner für die Entwicklung von Bloodlines 2 macht.

„Wir setzen uns dafür ein, dass Bloodlines 2 ein Erfolg wird. Die Gründung eines Studios, das unsere Vision teilt, war für uns von entscheidender Bedeutung, um diese Ziele zu erreichen. Fans der Franchise können sich darauf verlassen, dass Bloodlines 2 in guten Händen ist, ergänzt Paradox Interactive vice president of World of Darkness Sean Greaney.

Weitere Details zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 möchte man im kommenden Januar teilen.