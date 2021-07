Nacon hat das Release-Datum von Vampire: The Masquerade – Swansong enthüllt, das im Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox und PC erscheint.

In Vampire: The Masquerade – Swansong übernimmen Spieler die Kontrolle über drei Vampire, die verschiedenen Clans der Camarilla angehören, der Geheimgesellschaft, der die meisten Vampire angehören. Der Spieler muss sich mit den unterschiedlichen Gesichtspunkten seiner Charaktere auseinandersetzen, um Fakten aus der Fiktion zu lösen.

Im aktuellen Trailer stellt man heute Galeb vor, einen der drei spielbaren Charaktere. Mit einem Flüstern von Verschwörung, Mord und Machtkämpfen müssen diese den Clan beschützen, die Wahrheit aufdecken und vor allem die Maskerade durchsetzen, das Vampirgesetz, das die Existenz von Kreaturen der Nacht vor Menschen verbergen soll.

Vampire: The Masquerade – Swansong spielt in einer Welt wie der unseren – es gibt Smartphones, E-Cars, Computer und alles was uns vertraut ist. In dieser Welt leben allerdings auch Vampire, die den Menschen jedoch zahlenmäßig unterlegen sind und daher im Verborgenen leben müssen.

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint im Februar 2022.