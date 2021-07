Session: Skateboarding Sim Game für PS4 & PS5 bestätigt

Nacon bringt Session: Skateboarding Sim Game auf die PS5 und PS4, wie man beim heutigen Nacon Connect Event enthüllt hat.

Inspiriert von der goldenen Ära des Skateboardens, ist es das Ziel von Session, euch erleben zu lassen, was Skateboarding wirklich ist; eine unglaubliche Kultur, in der es keine anderen Ziele gibt, als eure Kreativität auszudrücken und durch harte Arbeit, Ausdauer und ein bisschen Wahnsinn spektakuläre Erfolge zu erzielen.

Dank True Stance Stick-Steuerung bietet Session zum ersten Mal eine Per-Fuß-Stick-Steuerung, die euch die volle Kontrolle in eure Hände gibt, wobei jeder Stick einen Fuß repräsentiert. Aber Vorsicht, Skating-Switch hat diesmal eine echte Bedeutung.

Erkundet in Session zudem die besten und bekanntesten Skatespots, angefangen in New York, das dazu beigetragen hat, was Streetskaten heute ist. Im Maßstab 1:1 nachgebaut und unterstützt von bodenständiger und realistischer Skate-Physik, bekommt ihr in Session ein authentisches Gefühl dafür, was es heißt, die berüchtigten Brooklyn Banks und die Twists des umliegenden Finacial-District von Manhattan zu skaten.

Da Filmen schon immer ein großer Teil der Skateboardkultur war, gibt man euch in Session mit dem Video-Editor ein Profi-Tool in die Hand, das Spieler ihre Tricks ausführen; bearbeiten und eine Montage im Spiel erstellen lässt.

Wann Session erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.