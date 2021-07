Steelrising zeigt sich im neuen Gameplay-Video, Release 2022

Nacon und Spider Studios haben heute neue Gameplay-Szenen aus Steelrising auf Lager, das im Juni 2022 erscheint.

Zum Spiel heißt es hier: Die Roboterarmee von König Ludwig XVI. terrorisiert die Bürger von Paris – schlüpfe in die Rolle von Aegis, schließe dich der Revolution gegen diese Schreckensherrschaft an und versuche, den Lauf der Geschichte zu ändern.

Es ist das Jahr 1789: der Sturm auf die Bastille und der Beginn des Untergangs der Monarchie hat gerade begonnen. Steelrising zeigt allerdings eine alternative Version der Geschichte: Was wäre, wenn König Ludwig XVI., der die Uhrmacherei liebte, eine Armee von Robotern gebaut hätte, die den Aufstand niederschlagen könnte? Diese Armee ist mächtig und grausam. Sie verschont niemanden und bestraft Rebellen mit Gewalt. Paris brennt und blutet. Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht.

Ihr selbst schlüpft in die Rolle von Aegis, schließt euch der Revolution gegen diese Schreckensherrschaft an und versucht, den Lauf der Geschichte zu ändern. Um die Roboterarmee zu bekämpfen, kann Aegis die in ihrem Körper implantierten Waffen anwenden, die obendrauf sehr ausgefallen sind. Dazu gehört ein Fächer oder ein Gewehr usw. Steelrising umfasst zudem auch RPG-Elemente mit Nebenquests.

Steelrising erscheint im Juni 2022 für PlayStation 5, Xbox und PC.