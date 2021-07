Test Drive Unlimited Solar Crown mit neuen Infos, Trailer & Release 2022

Leider wieder kein echtes Gameplay, dafür erste ausführlichere Infos zu Test Drive Unlimited Solar Crown, das im September 2022 erscheint. Schauplatz ist diesmal Hong Kong, das einen kompletten Kontrast zu den vorherigen beiden Settings bietet.

Wie Entwickler KT Racing versichert, sei Test Drive Unlimited Solar Crown in erster Linie immer noch ein Test Drive Unlimited-Spiel, in dem die Metropole als Dschungel angesehen wird. Es gibt aber auch Terrains, die Off-Road Gelände bieten, darunter Strände, Wälder, Berge usw., und damit alles, was zu Rennspielen passt. Die Besonderheit an Test Drive Unlimited Solar Crown ist auch diesmal, dass alles im Maßstab 1:1 nachgebildet wurde.

Realismus und Vergnügen

Zudem setzt man auf ein hohes Maß an Realismus und Physik, wenn es ums Gameplay geht, aber auch bei allem drum herum. Weiterhin verfolgt man das MMO-Konzept, was bedeutet, dass man überall reale Spieler antreffen wird, die sich spontan in gegenseitigen Rennen herausfordern können oder gemeinsam Touren durch die City unternehmen.

So etwas wie eine Story gibt es ebenfalls, wonach sich in Hong Kong zwei Clans gegenüberstehen, die jeweils ihre eigene Sicht von der Welt haben und diese verteidigen. Die Streets und die Sharps, die natürlich all den Luxus und den Wettbewerb lieben, und denen ihr beitreten könnt, um in dessen Hierarchie während des Tournaments aufzusteigen. Als Spieler verpflichtet man sich diesem Clan, um mit diesem zu wachsen und die Gegenseite zurückzudrängen.

Der neueste Trailer verspricht zudem wieder jede Menge Nebenaktivitäten, darunter Party in Clubs, Casinos und alles, was ein Luxusleben ausmachen.

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint am 22. September 2022.