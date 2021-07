RoboCop: Rogue City für 2023 angekündigt

Nacon hat überraschend ein neues RoboCop-Spiel angekündigt, das 2023 erscheint. Ein erster Teaser gibt einen kleinen Ausblick auf RoboCop: Rogue City.

Zum Spiel heißt es hier:

„Werde in RoboCop: Rogue City zum kultigen Helden, der teils Mensch, teils Maschine ist, und versuche, in den gefährlichen, verbrecherischen Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit zu sorgen.“