Wanderer: The Fragments of Fate könnte der PS VR2 Hit werden, den es braucht

Odboy und M Theory haben in dieser Woche Wanderer: The Fragments of Fate für PlayStation VR2 angekündigt. Damit dürfte einer der spannendsten VR-Titel erscheinen, auf den PS VR2 Besitzer im nächsten Jahr hoffen können.

Wanderer: The Fragments of Fate ist ein Remake des original Wanderer, das schon auf dem ersten PS VR-Headset für Begeisterung sorgte. Dahinter steht ein Time-Travel-Adventure mit Escape-Mechaniken, in dem man aufregende Rätsel und Mysterien lösen kann.

Noch einmal tritt man in die Fußstapfen derer, die vor einem gegangen sind, erkundet verschiedene Zeitalter und Ereignisse, die längst in Vergessenheit geraten sind, und taucht kopfüber in spannende Geschichten aus der Geschichte ein, die ihresgleichen suchen. Auf seinem Weg löst man knifflige Rätsel, während man die Vergangenheit neu schreibt, um die Zukunft neu zu gestalten.

Neue VR2-Features, Rätsel und mehr

Das Remake bietet gleich mehrere neue Features, eine überarbeitete Grafik, neue Gameplay-Mechaniken wie schwimmen, springen, sich ducken, klettern, Seilrutschen und mehr. Dies alles im Einklang mit den Features von PlayStation VR2, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Dazu zählen ein dynamisch reagierender Avatar, die Eye-Tracking-Technologie für ein Erlebnis, das den Spielern mehr Präsenz als je zuvor bietet, die VR2-Haptiktechnologie für ein beispielloses Maß an Immersion mit Nähe und kontextsensitiver Haptik, die fein abgestimmt ist, um euer Erlebnis bestmöglich zu verbessern. Hinzu kommt ein brandneues Interface, ein neues Speichersystem, sowie ein Zeitreise-Upgrade und einer genialen neuen Funktion – dem Echo Diviner –, mit dem man verlorene Gegenstände wiederfinden kann.

Wanderer: The Fragments of Fate führt außerdem drei aufregende neue Level ein, die reichlich Gelegenheit zur Erkundung weitläufiger Umgebungen bieten. Darüber hinaus wurde ein völlig neues Kampfsystem rund um eine neue Reihe von Waffen, Munition und Feinden entwickelt, das es den Spielern ermöglicht, die verschiedenen Kampfsituationen, denen sie im Laufe der Zeit begegnen, kreativer zu lösen.

Wanderer: The Fragments of Fate erscheint 2024.