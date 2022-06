Wanted Dead – Story-Trailer & für Last-Gen bestätigt

110 Industries bringt ihren Actiontitel Wanted Dead auch noch auf PS4 und Xbox One heraus, wie der Entwickler heute bestätigt ist. Anlässlich des Summer Game Fest zeigt man außerdem einen neuen Story-Trailer.

Wanted Dead entsendet die Spieler in eine düstere und gefährlichere Version eines Sci-Fi-Hongkong, in der man geschärfte Fähigkeiten benötigt, um zu überleben. In der Rolle von Lt. Hannah Stone, der Anführerin des „Zombie Squad“, einem Eliteteam, das außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der traditionellen Polizei arbeitet, bewältigt man verschiedene Missionen in der ganzen Stadt.

Dazu verspricht man ein tiefgreifendes Kampfsystem, das von Devil May Cry und Bayonetta inspiriert ist, sowie die Möglichkeit, Feinde auch aus nächster Nähe und persönlich zu bekämpfen. Optional gibt es auch Distanzwaffen mit coolen Zeitlupeneffekten und Abtrenn-Mechaniken, die feindliche Angriffsmuster ändert und Kampfbegegnungen mehr Stil und Substanz verleihen.

110 Industries spricht hier bewusst von einer echten Hardcore-Erfahrung, in der die Kämpfe keinesfalls einfach sein werden und man seine Entschlossenheit stählen muss, um sich durch Horden von Söldnern, synthetischen und privaten Sicherheitskräften zu kämpfen.

Eines der Highlights von Wanted Dead sind über 80 brutale Finishing-Moves und eine Vielzahl tödlicher Moves, um seine Gegner in kleinste Stücke zu zerteilen.

Wanted Dead soll noch in diesem Jahr erscheinen.