Warhammer Skulls Showcase mit Neuankündigungen, Updates & mehr

Games Workshop hat im Rahmen des jährlichen Warhammer Skulls Showcase mehrere Neuankündigungen und Updates vorgestellt, ebenso exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Erstmals angekündigt wurden das erste Age of Sigmar-Echtzeitstrategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sowie das Free-to-Play-Rennspiel Warhammer 40,000 Speed Freeks, für das ab sofort ein Alpha-Playtes verfügbar ist.

Außerdem kündigte Games Workshop eine Zusammenarbeit mit Powerwash Simulator (unser Review) an. Ziel ist es, das düstere und scheinbar schmutzige Universum von Warhammer 40,000 in die blitzsaubere Welt der Waschsimulation zu bringen. Zu den actionreichen Enthüllungen gehörten auch ein brandneuer Gameplay-Trailer für Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit ersten Einblicken in eine Tyranid-Horde und die Enthüllung der neuen Titus Warhammer 40.000 Tabletop-Miniatur.

Für Warhammer 40.000: Darktide wurde ein umfangreiches Content Update mit zwei neuen Karten und dem Chaos Spawn vorgestellt. Warhammer 40,000: Rogue Trader präsentierte neue Schauplätze, Gegner und enthüllte einen neuen Begleiter – den Space Wolf Ulfar – zusammen mit der Ankündigung des Starts der Founders Beta am 1. Juni.

Zum kürzlich veröffentlichten Warhammer 40,000: Boltgun wurde der Launch-Trailer gezeigt, während Rahul Kohli über seine Rolle im Spiel sprach und die neuen, vom Spiel inspirierten Xbox Design Lab-Controller enthüllte. Total War: Warhammer III feierte 40 Jahre Warhammer und enthält nun den legendären Helden Harald Hammerstorm. Außerdem wurde das Team der Lizardmen für Blood Bowl 3 vorgestellt, das zum Start der ersten Saison im Juni für alle kostenlos erhältlich sein wird. Für Warpforge, das digitale Kartenspiel im Warhammer 40,000-Universum, wurde eine ab sofort verfügbare Demo angekündigt, in der vor allem die neuen Tyraniden im Mittelpunkt stehen.

Damit nicht genug, präsentierte Warhammer 40,000: Battlesector den brandneuen Orks-DLC, der ab sofort für PC und Konsole erhältlich ist. Laced Music enthüllte den unglaublichen Warhammer 40,000: Mechanicus Soundtrack auf Vinyl und für Warhammer: Vermintide 2 wurden neue Karak Azgaraz Level angekündigt sowie ein kleiner Vorgeschmack auf Siennas neue Karriere gegeben.