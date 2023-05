Revenant Hill, ULTROS, NEVA & Cat Quest – Neues im Indie-Sektor

Der PlayStation Showcase in dieser Woche stand nicht nur für große Spiele, auch der Indie-Bereich hatte gleich mehrere Spiele zu bieten. Was hier in den kommenden Monaten ansteht, fassen wir kurz zusammen:

In 2024 sticht Cat Quest: Pirates of the Purribean in See. Spieler erkunden darin eine offene 2,5D-Spielwelt, stellen sich mit ihrem eigenen Schiff den maushohen Wellen und finden heraus, was sich hinter dem Nordstern – einem lange verschollenen Schatz der Pi-Ratten – verbirgt. Allein oder zu zweit im Local Coop laden die fantastischen Biome des Spiels zum freien Erkunden ein.

Revenant Hill

In Revenant Hill bildest man eine Gemeinschaft und steigt gemeinsam auf. Revenant Hill ist ein narratives Abenteuerspiel mit Farming-Elementen, in dem man sich bemüht, eine egalitäre Gemeinschaft aufzubauen.

Nachdem die Scheune, in der man lebte, abgebrannt ist, lebt der Kater Twigs in einem nassen Holzscheit in der Nähe eines verlassenen Friedhofs. Als die Eule vom nächsten Hügel anfängt, Miete zu verlangen, muss Twigs einen Weg finden, um über die Runden zu kommen, und von da an werden die Dinge nur noch komplizierter.

NEVA

In Neva wird die bewegende Geschichte einer jungen Frau und ihrer lebenslangen Verbindung zu einem prächtigen Wolf auf einer spannenden Reise durch eine sterbende Welt erzählt. Nach einer traumatischen Begegnung mit dunklen Mächten findet sich Alba mit einem neugierigen, schelmischen Wolfsjungen verbunden. Der Wolf wächst und reift mit der Zeit – und mit ihm Albas Beziehung zu ihm, während sie gemeinsam eine verfluchte und zerfallende Welt durchqueren.

Neva erscheint noch in diesem Jahr.

The Plucky Squire

The Plucky Squire spielt in Mojo, einem entspannten, farbenfrohen Reich reiner Kreativität, das von einem sehr unentspannten Zauberer namens Humpgrump bedroht wird. Doch Jot muss das Abenteuer nicht alleine bestehen, denn eine fröhliche Schar mutiger Mitstreiter schließt sich ihm auf seiner seitenlangen Suche nach der Rettung des Königreichs an – darunter auch ein exzentrischer DJ-Zauberer.

The Plucky Squire erscheint noch 2023.

ULTROS

In ULTROS geht es im Metroidvania-Stil durch eine bizarre, außerirdische Landschaft. Erforsche die Geheimnisse von The Sarcophagus und entdecke eine exotische Flora und blutrünstige Fauna. Stellt euch den monströsen Kreaturen in waghalsigen Kämpfen und erschafft ein blühendes, grünes Netzwerk. In dieser Welt bedeutet der Tod nicht das Ende – die seltsamen Kräfte von The Sarcophagus und die dämonische Kreatur, die ihn bewohnt, werfen die Todgeweihten immer wieder in eine Zeitschleife.

ULTROS erscheint 2024.