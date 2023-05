Zielt Project Q doch auf Cloud-Gaming ab?

„Wir beobachten, dass die Mobilität in den Spielgewohnheiten ein immer wichtigerer Trend ist, und die Cloud wird von grundlegender Bedeutung dafür sein, dass wir, oder auch jeder andere, diesen Trend nutzen können“, so Ryan.

Dass das Project Q möglicherweise doch auf das Cloud-Gaming abzielt, in das Sony noch stärker investieren möchte, deutet sich aus vorherigen Aussagen von PlayStation CEO Jim Ryan in dieser Woche. Da war von einer „grundlegenden Bedeutung“ des Cloud-Gaming die Rede, dessen Trend man für sich nutzen möchte.

Bisher bestätigt wurde die Remote-Play Funktion des Project Q , mit der man auf die Spiele zugreifen kann, die sich bereits auf seiner PS5 befinden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich in einem Heim-Netzwerk befindet. Damit würde Sony ein für diesen Zweck optimiertes Gadget anbieten, was dem eigentlichen Potenzial dahinter jedoch nicht ganz gerecht wird.

