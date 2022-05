Warstride Challenges – Speed-Running-FPS kommt auf die PS5

Nach der Early Access-Phase auf dem PC wurde der Speed-Running-FPS Warstride Challenges nun auch für PS5 bestätigt.

Rennen, zielen, feuern! Damit ist das Spielprinzip von Warstride Challenges schon fast erklärt. Vor euch liegen ganze Horden von Dämonen, die es zu vernichten gilt, wobei Ähnlichkeiten zu DOOM nicht ganz ausbleiben.

Ein Zeitlupen-Feature ermöglicht es, sonst unmögliche Kopfschüsse zu landen, oder seine Geschwindigkeit aus einem Bunny Hop zu steigern, um die Ecken zu rutschen und seine Gegner mit zerstörerischen Schockwellen zu zerfetzen. Wer es schafft den perfekten Lauf hinzulegen, und so die Spitze der Weltrangliste zu erklimmen, kann zeigen, dass man der größte Dämonenjäger ist.

Im Wettlauf gegen die Zeit gilt es in Warstride Challenges alle Herausforderungen zu meistern, die euch über den Weg laufen, sowie dabei ein Arsenal an verheerenden Waffen und Fähigkeiten freizuschalten. Tretet anschließend im Nemesis Mode gegen Freunde und die Community an, um die höchste Punktzahl zu erzielen, oder besiegt online die Geister anderer Spieler – egal ob eSport Profi oder absoluter Newbie.

„Es gibt nichts Schöneres als Warstride Challenges, und unsere erste öffentliche Demo war ein großer Meilenstein für uns. Egal, ob man Ego-Shooter oder Time-Attack-Titel liebt oder einfach nur seine Fähigkeiten verbessern möchten, die Warstride-Challenges werden euch auf die Probe stellen.“

Wann Warstride Challenges erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.