Horizon Forbidden West – Patch 1.13 online, weiterhin ohne VRR

Guerilla Games hat das Update 1.13 für Horizon Forbidden West veröffentlicht, lässt damit auch weiterhin ein wichtiges Feature außen vor.

Erneut widmet sich das Update diversen Fehlerbehebungen in den Main Quest, Side Quest und den Aktivitäten in der Welt. Auch am UI, der allgemeinen Performance und weiteren Dingen wurde geschraubt. Problematisch sind jedoch immer noch die Schimmer- und Flackereffekte im gesamten Spiel, die man auch nach inzwischen 13 Patches nicht in den Griff bekommt. Hier helfen derzeit nur Workarounds wie auf HDR zu verzichten, um dies etwas zu reduzieren. Insgesamt ist das allerdings keine zufriedenstellende Lösung.

Bekannte Probleme

Darauf weist Guerilla Games auch weiterhin hin, dass man die Sache auf dem Schirm hat und versucht eine Lösung zu finden. Daran wird derzeit gearbeitet:

Spieler haben ein Problem in Handas Vertrag „Ancient Relics“ gemeldet, bei dem der Missionsfortschritt auf „2/3 Gather Ancient Relics“ oder „Go to the Northern Ancient Machine Site“ hängen bleibt, wenn der Spieler das Gebiet verlässt.

Outfits scheinen im Inventar von dunklen Schatten verdeckt zu sein.

Das Team nimmt weiterhin Änderungen am Inhalt des Spiels vor, mit dem Ziel, visuelles Flimmern zu reduzieren.

VRR Feature lässt auf sich warten

Auch auf das kürzlich verfügbar gemachte VRR-Feature müssen Horizon Forbidden West-Spieler noch verzichten, obwohl dieses inzwischen stark nachgefragt wird.

Insbesondere da Horizon Forbidden West über eine 60fps Option verfügt, diese aber nicht zufriedenstellen erreicht, könnte VRR hier für einen echten Boost sorgen. Andernfalls wurde empfohlen, sich auf 30fps festzulegen, um die volle Grafikpracht des Titels zu erleben.

Es ist davon auszugehen, dass Guerilla Games die VRR-Option auf kurz oder lang nachreichen wird. Den kompletten Changelog zum Update 1.13 gibt es auf Reddit nachzulesen.