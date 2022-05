CI Games setzt auf die Unreal Engine 5, neues Sniper Ghost Warrior & Project Survive in Arbeit

Mit der offiziellen Verfügbarkeit der Unreal Engine 5 wechselt nun auch Entwickler CI Games zur neuen Engine, wie man aktuellen Geschäftsbericht erwähnt. Auch wird da die Entwicklung eines neuen Sniper Ghost Warrior bestätigt.

Aktuell arbeitet CI Games an Lords of the Fallen 2, das ebenfalls von der Unreal Engine 5 profitieren wird. Die Technologie von Epic Games wird zukünftig das primäre Entwicklungs-Tool sein, heißt es:

„Die Unreal Engine 5 wird die primäre Engine sein für alle Key-IPs sein, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. In zusätzlich zu seiner führenden Technologie wird dies zu Verbesserungen der Synergie zwischen internen Teams führen, wie sie Best Practices austauschen.“ CI Games

Neues Sniper Ghost Warrior in Arbeit

Gleichzeitig bestätigte man die Arbeiten an einem neuen Sniper Ghost Warrior-Titel, der bislang noch keinen Namen hat. Dieser entsteht erneut im hauseigenen Underdog Studio, die zuvor schon an Sniper Ghost Warrior Contracts und Sniper Ghost Warrior Contracts 2 gearbeitet haben, und befindet sich bereits in der Full-Production Phase.

Ergänzend schreibt man hier:

„Wir haben große Ambitionen, dass der nächste Sniper Ghost Warrior-Titel das Franchise einem größeren Publikum als je zuvor näher bringen wird.“

Ferner ist die Rede von einem Project Survive, eine brandneue IP, die sich derzeit bei CI Games in Arbeit befindet. Darin sieht man eine großartige Gelegenheit für CI Games, um in ein attraktives Genre einzutreten und das bisherige Entwicklungskonzept darauf anzuwenden.

Während Details zum Project Survive derzeit noch ausstehen, verrät alleine der Arbeitstitel schon, in welche Richtung man damit abzielt. Auch dieser wird mithilfe der Unreal Engine realisiert.

„Project: Survive wird die dritte große IP von CI Games sein und die dritte Säule des Geschäfts bilden. Nachdem wir eine Chance innerhalb des äußerst erfolgreichen Survival-Genres erkannt haben, ist es unser Ziel, aus dem ständig wachsenden Publikum Kapital zu schlagen, indem wir die UE5-Technologie nutzen, um einen Titel mit genreführender Grafik zu produzieren, zusammen mit erstklassigen Systemen und einem kommerziell- Klangthema.“

Weitere Details zum Project Survive folgen …