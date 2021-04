Watch Dogs Legion bekommt 60fps Mode auf PS5

Obwohl Watch Dogs Legion bereits ein Vorzeigetitel aus technischer Sicht auf PS5 und Xbox Series X ist, gibt es noch weiteres Potenzial, das man hier herausholen kann.

So befindet sich derzeit ein 60fps Patch für die Next-Gen Konsolen in Arbeit, was das Gameplay-Erlebnis noch einmal ordentlich aufpolieren dürfte. Das jedenfalls bestätigen Live Producer Lathieeshe Thillainathan und Online Director JP Cambiotti in einer jüngsten AMA-Session.

„Ein 60 fps Patch für Konsolen der nächsten Generation ist in der Entwicklung und wir werden die genauen Veröffentlichungstermine für unsere zukünftigen TUs noch bekanntgeben.“

Somit muss man sich noch etwas gedulden, um dessen Genuss zu kommen. Sehr wahrscheinlich wird das vor dem Release der großen Story-Erweiterung Bloodline im Juni passieren.

Bereits jetzt im April kann man sich auf die zweite Tactical Op-Mission freuen, die sich wieder an Spieler richtet, die eine besondere Herausforderung suchen. Entlang dieser wird es immer wieder neue KoOp-Missionen geben, PvP-Invasions, sowie im August als Highlight ein Assassin’s Creed World Event geben.

Die aktuelle Roadmap zu Watch Dogs Legion gibt noch einmal hier nachzulesen. Der Titel befindet sich auch weiterhin im Sale, also die perfekte Gelegenheit, um sich in das London der Zukunft zu stürzen.