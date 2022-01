Werewolves Within – Start der Horrorkomödie im Februar

Basierend auf dem gleichnamigen Spiel startet die Horrorkomödie Werewolves Within von Ubisoft in diesem Februar als Stream, Blu-ray und DVD. Dabei handelt es sich um die deutsche Fassung, die bereits auf dem Tribeca Film Festival im Juni 2021 Premiere feierte.

In Werewolves Within hat eine geplante Pipeline die beschauliche Kleinstadt Beaverfield entzweit. Ein Schneesturm hält die Bewohner im örtlichen Gasthaus gefangen, wo der neu eingetroffene Ranger Finn (Sam Richardson) und die Postangestellte Cecily (Milana Vayntrub), versuchen den Frieden zu wahren.

Doch als der Vollmond aufsteigt und sich plötzlich die Leichen um sie herum stapeln, entdecken Finn und Cecily eine Stadt voller schwelender Ressentiments, in der jeder ein Motiv hat… und in der jeder der Werwolf sein könnte.

„Nach den international positiven Kritiken freuen wir uns sehr, diesen hochgelobten Film dank dieser Partnerschaft endlich auch dem deutschsprachigen Publikum präsentieren zu können. Wir sind gespannt, wie die Reaktionen auf unsere erste Horrorkomödie ausfallen werden“, sagt Margaret Boykin, VP, Ubisoft Film & Television.

Entstanden ist Werewolves Within unter der Regie von Josh Ruben („Scare Me“). Zum Cast gehören Sam Richardson („Veep“, „Superintelligence“, „Wir sind die Millers“), Milana Vayntrub („This Is Us“, „Mother’s Little Helpers“), George Basil („Desperados“, „Crashing“) und Cheyenne Jackson („American Horror Story“, „30 Rock“).

Start ist der 17. Februar 2022.