Wild Hearts – So schlägt sich das Monster Hunter-Pendant im Test

„Das unwahrscheinliche Unterfangen von EA und Omega Force ist der perfekte Einstieg in das Jäger-Genre. Dies ist die zugängliche Radiosingle zum Monster Hunters Prog-Album Odyssee: Es ist albern, fehlerhaft und wahrscheinlich nicht dazu bestimmt, ein Alltimer zu werden, aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, mein Gott, macht es Spaß. Ob es weiterhin seine Krallen in mich graben wird, bleibt abzuwarten, aber nach Jahren der Frustration fühle ich mich endlich bereit, weiter in dieses einst undurchdringliche Genre einzutauchen.“

„Wild Hearts hat so viel zu bieten. Von den auffälligen Monster-Designs, der unterschiedlichen Waffenvielfalt und dem fesselnden Kampf haben Jäger damit ein neues Lieblingsspiel, um sich mit Freunden zusammenzuschließen und enorme Feinde zu besiegen. Abgesehen von einigen Dips beim Pacing in den späteren Stunden und einigen sich wiederholenden Begegnungen hält dieses Spiel einen kaum davon ab, ein neuer Name im Genre zu werden.“

Als einsamer Wolf zieht man in Wild Hearts durch Azuma und jagt dank der Koop- und Crossplay-Features des Spiels gemeinsam im Rudel. Ziel ist es, seine Schlachtpläne auszudehnen und spezielle Missionen zu meistern, in denen sich andere Jäger anschließen oder sich den Kemono alleine stellen.

