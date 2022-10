Wo Long: Fallen Dynasty – Release im März 2023 bestätigt

Wer Wo Long: Fallen Dynasty vorbestellt, erhält außerdem die Zhuqye-Rüstung, während Spieler, die das Spiel bis zum 16. März erwerben, zusätzlich die Baihu-Rüstung bekommen. Im Handel wird es zusätzlich eine limitierte Steelbook Edition geben, welche obendrein den Crown of Zhurong und Crown of Gonggong DLC beinhaltet.

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in dieser düsteren Fantasy-Version der späten Han-Dynastie ums Überleben kämpft und in die Drei Reiche von Dämonen heimgesucht werden.

