Wo Long: Fallen Dynasty befindet sich derzeit in der Entwicklung für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2023 geplant.

Passend zur Tokyo Game Show zeigt Koei Tecmo auch einen neuen Trailer, der die düsteren Drei Reiche in den Mittpunkt rückt, die von Dämonen heimgesucht werden. Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Schwertkampf-Action, die auf den chinesischen Kampfkünsten basiert und in der die Aktionen anmutig zwischen offensiven und defensiven Manövern wechseln.

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in einer düsteren Fantasy-Version der späten Han-Dynastie ums Überleben kämpft und in die Drei Reiche von Dämonen heimgesucht werden.

