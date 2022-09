Call of Duty: Modern Warfare 2 – PlayStation exklusiver Operator ‚Oni‘ vorgestellt

Die PlayStation Open Beta folgt am kommenden Sonntag, dem 18. September ab 19:00 Uhr MESZ bis Dienstag, 20. September, unabhängig vom Vorbestell-Status. Damit kann jeder die vollständige Beta-Inhalte erleben, die in Modern Warfare II verfügbar sind, ebenso Belohnungen freischalten, die zum Start des Spiels folgen.

Heute startet außerdem die Beta Phase zu Call of Duty: Modern Warfare 2, die ebenfalls zuerst auf PlayStation verfügbar sein wird. Diese läuft zunächst bis einschließlich Dienstag, den 20. September und ist für alle Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf PlayStation 4 oder PlayStation 5 zugänglich. Der Startschuss fällt heute Abend um 19:00 Uhr MESZ. Vorbestellungen sind nach wie vor möglich, um umgehend einen Beta Code zu erhalten.

Oni bringt einen hochstufigen Waffenbauplan mit sich und seine Ausrüstung sind sowohl in Modern Warfare II als auch in Call of Duty: Warzone 2.0 spielbar.

Dies geht nach wie vor auf die exklusive Vereinbarung zwischen Sony und Activision zurück, so dass man sich diesmal auf einen Operator freuen kann, den es nur auf PlayStation geben wird. Dabei handelt es sich Hiro „Oni“ Watanabe, der direkt zum Release am 28. Oktober verfügbar sein wird.

Nach dem gestrigen Reveal des Multiplayer in Call of Duty: Modern Warfare 2 und dem neuen Warzone 2.0 Erlebnis, rücken heute immer mehr Details zum diesjährigen Ableger nach. PlayStation Spieler haben demnach wieder Zugriff auf exklusive Inhalte.

