Xbox Series X Preiserhöhung – Nicht die richtige Zeit dafür, sagt Microsoft

Die PlayStation 5 Disc Edition kostet seit diesem September 549 EUR und die Digital Edition 449 EUR. Sony begründete den Schritt mit den schwierigen Marktbedingungen in Asien und Europa, wo man zunehmend unter Druck steht. In den USA wurde hingegen keine Preiserhöhung der PS5 vorgenommen.

Negative Auswirkungen bei der PS5 erwartet man hingegen nicht. Hier hatte Sony betont, dass man an den geplanten Verkaufszahlen festhält. Auch Analysten sehen in der Preiserhöhung nur minimale Auswirkungen auf die Absatzzahlen.

„Wir denken, dass es in einer Zeit, in der unsere Kunden wirtschaftlich stärker herausgefordert und unsicherer denn je sind, nicht der richtige Schritt für uns ist, die Preise für unsere Konsole zu erhöhen.“+

Das sagte Xbox Boss Phil Spencer in einem Interview mit CNBC , die den Markt zwar auch stetig beobachten und entsprechende Anpassungen vornehmen, in Zeiten wo Verbraucher aber ohnehin schon stark belastet werden, wäre dies der falsche Zeitpunkt dafür.

