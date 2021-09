World War Z: Aftermath – Launch Trailer zur Zombie Re-Invasion

Saber Interactive lässt noch einmal die Zombies von der Leine und veröffentlichte jetzt World War Z: Aftermath für PlayStation 4 und Xbox One.

Noch einmal können bis zu drei Freunde oder alleine mit KI-Kollegen gegen Horden von gefräßigen Zombies in zwei völlig neuen Story-Episoden antreten, die in der Stadt Rom samt Vatikanstadt und auf der verschneiten Halbinsel Kamtschatka in Russland spielen. Das sind allerdings nicht die einzigen Extras von Aftermath.

Dazu gehören auch:

Neue Schlachten in einer Welt im Kriegszustand: Spieler kämpfen um ihr Leben und stellen sich dem Schwarm in zwei spannenden neuen Story-Episoden entgegen – Sie erobern die Vatikanstadt in einer epischen Konfrontation in Rom zurück und schließen Sie sich mit Überlebenden in der russischen Schneeregion Kamtschatka zusammen.

Spieler kämpfen um ihr Leben und stellen sich dem Schwarm in zwei spannenden neuen Story-Episoden entgegen – Sie erobern die Vatikanstadt in einer epischen Konfrontation in Rom zurück und schließen Sie sich mit Überlebenden in der russischen Schneeregion Kamtschatka zusammen. Neue Wege zum Kämpfen: Die Untoten können mit einem brutalen neuen Nahkampfsystem mit Zweihandwaffen wie Sichel, Beil, Feueraxt und Vorschlaghammer dezimiert werden. Die herzzerreißende Atmosphäre wird durch optionalen First-Person-Modus von Aftermath noch näher gebracht.

Die Untoten können mit einem brutalen neuen Nahkampfsystem mit Zweihandwaffen wie Sichel, Beil, Feueraxt und Vorschlaghammer dezimiert werden. Die herzzerreißende Atmosphäre wird durch optionalen First-Person-Modus von Aftermath noch näher gebracht. Tiefgreifende Heldenprogression: Acht einzigartigen Klassen können aufgelevelt werden, jede mit ihren eigenen Vorteilen, einschließlich der neuen Vorhut-Klasse, die mit einem elektrifizierten Schild bewaffnet ist und sich mit verheerender Effizienz durch die Horden pflügen kann. Spieler passen Ihre Waffen an und erobern täglich neue Missionen mit speziellen Modifikatoren für Bonusbelohnungen.

Acht einzigartigen Klassen können aufgelevelt werden, jede mit ihren eigenen Vorteilen, einschließlich der neuen Vorhut-Klasse, die mit einem elektrifizierten Schild bewaffnet ist und sich mit verheerender Effizienz durch die Horden pflügen kann. Spieler passen Ihre Waffen an und erobern täglich neue Missionen mit speziellen Modifikatoren für Bonusbelohnungen. Das komplette World War Z-Erlebnis: Aftermath enthält alle Inhalte von World War Z: Game of the Year Edition, einschließlich vollständiger Episoden in New York, Moskau, Marseille, Jerusalem und Tokio.

Aftermath enthält alle Inhalte von World War Z: Game of the Year Edition, einschließlich vollständiger Episoden in New York, Moskau, Marseille, Jerusalem und Tokio. Überall mit Freunden spielen: Aftermath unterstützt den Koop-Modus für bis zu vier Spieler mit vollem Cross-Play zwischen Konsolen und PC, einschließlich Epic Games Store und Steam.

Die nächste Generation der Zombie-Action folgt im kommenden Jahr auf PS5 und Xbox Series. Dann verspricht man glorreiche 4K|60 FPS auf Next-Gen-Systemen. Hunderte von Zombies mehr auf dem Bildschirm im neuen Horde Mode XL, die exklusiv als kostenloses Update nachgereicht werden.