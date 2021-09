Wuchang: Fallen Feathers – Beeindruckendes Souls-Like-RPG angekündigt

Leenzee Games, ein unabhängiger Entwickler, stellt heute sein neues Souls-Like Action-RPG Wuchang: Fallen Feathers vor, das in der chinesischen Mythologie angesiedelt ist.

Auf dieser epische Reise wird der Spieler in herausfordernde Begegnungen mit kampfverrückten Banditen versetzt – deformierte menschliche Riesen und massive dämonische Monster mit Zweihandschwertern, Äxten und uralten Schießpulverwaffen.

Wuchang: Fallen Feathers spielt in den chaotischen letzten Jahren der Ming-Dynastie und erforscht die eindringlich schönen Landschaften des kaiserlichen China und den Kampf gegen eine mysteriöse Macht, die eine düstere Realität in übernatürliches Grauen verwandelt. Das Spiel basiert auf der alten Shu-Zivilisation – Sanxingdui, Jinsha und anderen chinesischen historischen Mythologien, die an den Stil der Cthulhu-ähnlichen Fiktion angepasst sind.

Ein seltsames Ereignis

Konflikte und Rebellionen brechen in ganz China aus, während Warlords unter den Überresten der Ming-Dynastie um die Macht kämpfen. Banditenarmeen nutzen das Chaos aus, überfallen Dörfer im ganzen Land und die menschliche Ordnung ist so gut wie verschwunden. Ein seltsames Ereignis hat begonnen – den Körpern der Menschen wachsen Federn, was ihr Verhalten und Aussehen drastisch verändert. In diesem Abenteuer reisen ihr durch traditionelle Städte der Ming-Dynastie, abgelegene Menschendörfer, neblige Tempelpagoden und unterirdische zeremonielle Shu-Stätten, um die mächtige Kraft hinter diesen schrecklichen Transformationen aufzudecken.

Wuchang: Fallen Feathers ist derzeit für Next-Gen Konsolen in Arbeit und erscheint nicht vor 2024. Eindrücke gibt es vorab in einem ausführlichen Gameplay-Video: