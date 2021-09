SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake mit einem Trailer angekündigt

Für das jüngere Publikum, und natürlich SpongeBob-Fans, haben THQ und Nickelodeon jetzt SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake angekündigt, das für die Last-Gen Konsolen PS4, Xbox One und Switch erscheint.

In den unendlichen Weiten des Kosmos in SpongeBob SquarePants ist alles möglich – es könnte sogar eine Realität geben, in der Mayonnaise kein Instrument ist, heißt es in der Ankündigung. Als die mysteriöse Wahrsagerin Kassandra SpongeBob und Patrick Wünsche erfüllt, öffnen die beiden Kumpels ungewollt Portale zu seltsamen Wunschwelten.

Erkundet diese sieben verschiedenen Welten und findet mehr als 30 kosmische Skins, um das Universum des brandneuen Abenteuers SpongeBob Schwammkopf zu retten.

Features SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Schaltet klassische und neue Plattform-Fähigkeiten wie Fishhook Swing und Karate Kick frei

Ziehe mehr als 30 F.U.N.tastische Outfits wie SnailBob und SpongeGar an

Reise zu sieben verschiedenen Wunschwelten wie Wild West Jellyfish Fields und Halloween Rock Bottom

Erlebe all das Geplänkel im Buddy-Film mit SpongeBobs ständigem Begleiter Balloon-Patrick

Trefft alle eure Lieblings-Bikini-Bottomites aus der Serie, die von ihren Originalschauspielern gemimt werden

Genieße den Soundtrack im Spiel mit 101 Songs aus der Serie, darunter Sweet Victory

Wann SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake erscheint, ist auch hier noch unklar.