ELEX II – Story-Trailer zum Rollenspiel erschienen

Auf dem gestrigen THQ Showcace hat Piranha Bytes einen neuen Story-Trailer zu ihrem Rollenspiel ELEX II veröffentlicht.

ELEX II setzt einige Jahre nach dem Sieg über den Hybriden an, wo eine neue Bedrohung am Himmel auftaucht, die die gefährlichen Kräfte von Dark Elex entfesselt und somit alles Leben auf dem Planeten gefährdet. Um den Frieden auf Magalan und die Sicherheit seiner eigenen Familie zu schützen, muss Jax sich auf eine Mission begeben und die Fraktionen überzeugen, sich gegen die feindlichen Invasoren zusammenzuschließen.

In ELEX II taucht man dazu erneut in eine riesige und einzigartige Welt mit verschiedenen Fraktionen und Umgebungen in einem post-apokalyptischen Science-Fantasy-Universum ein. Erforscht die riesige Welt von Magalan mit eurem Jetpack und erlebt die epische Geschichte nach eurem Tempo.

Rollenspiel-Fans kommen mit ELEX II wieder voll auf ihre Kosten, das weniger als 60 Stunden Spielzeit für die Story verspricht. Dazu hieß es einmal:

„Während man ElEX II spielt, werdet ihr von einer Vielzahl von Gruppenmitgliedern begleitet, von denen jedes seine eigenen einzigartigen Questreihen, Ausrüstungen, Fähigkeiten und Kampfstile hat. Zu diesen Quests gesellt sich auch eine Welt voller Quests, die euch durch mehrere Dungeons und mehr führen. All dies soll bis zu sechzig Stunden dauern, wenn man die Art von Spieler ist, die gerne die Vielfalt der Dinge erkunden, die in Spielen geboten werden, insbesondere die großen und abwechslungsreichen Action-RPG-Welten.“

Wann ELEX II erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.