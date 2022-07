WWE 2K22 – Finales DLC-Pack mit Machine Gun Kelly, RVD & Logan Paul erschienen

2K Games hat das finale Character-DLC-Pack für WWE 2K22 veröffentlicht, diesmal mit Machine Gun Kelly, Logan Paul und Rob Van Dam an Bord.

Mit dem The Whole Dam Pack lässt sich nun wunderbar abrocken, Kontroversen anzetteln oder durch den Himmel schweben. Das fünfte und letzte DLC-Paket wird von der Popkultur-Ikone Machine Gun Kelly, dem Social-Media-Megastar Logan Paul und dem hochfliegenden, knallharten WWE Hall of Famer Rob Van Dam angeführt. Ebenfalls im Paket enthalten sind LA Knight, Xia Li, Commander Azeez und Sarray. Alle sieben Superstars werden außerdem mit MyFACTION EVO-Karten geliefert, die durch das Spielen im MyFACTION-Spielmodus aktualisiert werden können.

Das The Whole Dam Pack bringt damit Popkultur-Flair mit zwei charismatischen Gästen in den Ring: Musiker, Schauspieler, Modeikone und WWE 2K22 Executive Soundtrack Producer Machine Gun Kelly, neben Social-Media-Dynamo, Boxer und Unternehmer Logan Paul. Beide Stars haben eine Geschichte mit der WWE, als MGK bei WrestleMania XXVIII auftrat und später WWE-Superstar Kevin Owens am Monday Night Raw in die Quere kam, während Logan Paul sich mit The Miz zusammentat, um Rey Mysterio und Dominik Mysterio in einem Match bei WrestleMania 38 zu besiegen, nachdem er zuvor trat mehrmals bei WrestleMania 37 und bei Monday Night Raw und SmackDown auf.

WWE 2K 22 – The Whole Dam Pack

Rob Van Dam hingegen gilt als einer der aufregendsten Stars in der WWE-Geschichte, der sich zunächst sich in der ECW einen Namen machte, anschließend die ECW-Weltmeisterschaft gewann, sowie zweimal den World Tag Team Championship. Auf seinem Weg zur WWE nutzte Rob Van Dam seine akrobatische Kampfkunst-Offensive und seinen atemberaubenden Five Star Frog Splash-Finisher, um seine Titelsammlung zu erweitern. Damit wurde er letztendlich WWE-Champion, sechsfacher Intercontinental-Champion, vierfacher Hardcore-Champion, Europameister, zweifacher World-Tag-Team-Champion, WWE-Tag-Team-Champion, Money-in-the-Bank-Gewinner und WWE Hall of Famer.

Abgerundet wird das Paket durch den großmäuligen LA Knight, Xia Li, den allerersten weiblichen chinesischen Superstar der WWE, den hoch aufragenden Commander Azeez und den sorglosen „Warrior of the Sun“ Sarray, die ihr WWE 2K-Franchise-Debüt geben.

Das WWE 2K 22 – The Whole Dam Pack ist wie üblich separat oder als Teil des Season Pass erhältlich.