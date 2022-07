GTA VI – Rockstar Games fährt massiv Personal hoch

Das zieht wie üblich auch Unmengen an Gerüchten nach sich, die man stets mit Vorsicht genießen muss. Darauf verweisen auch Industrie-Insider in diesen Tagen, die nochmals betonen, dass man nicht alles glauben soll, was derzeit im Netz umher schwirrt. Zuletzt war hier mal wieder die Rede, dass man vom Konzept der drei Protagonisten in GTA V wieder abrückt. Ein wirklich neues Gerücht war das jedoch nicht.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe – GTA VI – in vollem Gange ist.“

In der Entwicklungs-Pipeline könnte damit das Grundgerüst, die Story und das Script usw. stehen, die nun am Rechner geschaffen und zusammengesetzt werden. Das bedeutet natürlich immer noch viel Arbeit und der Release von GTA VI wird nicht gleich morgen stattfinden.

Zwar wird GTA VI darin nicht namentlich als Projekt erwähnt, da das Spiel inzwischen aber offiziell angekündigt ist, kommt wohl kaum etwas anderes in diesem Umfang in Frage. Zuletzt gab es Berichte , wonach geplante Neuauflagen zu Red Dead Redemption gestoppt wurden, um die Ressourcen daraus auf GTA VI verteilen zu können.

What do you think?