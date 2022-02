GTA VI offiziell angekündigt, Release für GTA V auf PS5 & XSX

Nach langem Warten hat Rockstar Games nun offiziell GTA VI angekündigt, dessen Entwicklung offiziell läuft. Auf Details muss man sich jedoch noch etwas gedulden.

Im Grunde gibt Rockstar Games derzeit nur einen Ausblick auf das, was demnächst so in der GTA-Welt anstellt. Das beinhaltet die Versionen von GTA V für die aktuellen Konsolen, mehr Updates für GTA Online und generell der Support für eine neue Generation von GTA.

Erst zum Abschluss wird erwähnt, dass die Entwicklung von GTA VI läuft, zu der man schreibt:

„Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA V wissen wir, dass uns viele von euch nach einem neuen Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe – GTA VI – in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, sobald wir bereit sind, um offizielle Details zu erfahren.“ Rockstar Games

GTA V Release auf PS5 & XSX

Bis es soweit ist, kann man sich auf die PS5 und Xbox Series X Version von GTA V freuen, zu denen es ebenfalls ein kleines Update gibt. Hier kann man unter anderem mit einem fixen Release-Datum dienen, das für den 15. März 2022 festgesetzt wurde.

„Wir wissen die Unterstützung der gesamten Community im Laufe der Jahre aufrichtig zu schätzen, da das Spiel nun in eine beispiellose dritte Konsolengeneration übergeht.“ Rockstar Games

Zu den wesentlichsten Neuerungen der New Gen-Version gehören 4K Auflösung, 60fps Support, HDR, eine verbesserte Sichtweite, schnellere Ladezeiten, 3D Audio auf PS5 und DualSense-Support, darunter adaptive Trigger. Zudem kann man seinen Savegame von der PS4 übertragen, einschließlich dem Story-Progress und GTA Online Character.

GTA Online auf PS5 & XSX

Weiterhin erscheint auch GTA Online für PS5 und Xbox Series, das in den ersten drei Monaten kostenlos auf den neuen Plattformen als Stand-Alone-Version heruntergeladen werden kann. Auch hier sind einige Upgrades den neuen Konsolen zu erwarten, darunter die Möglichkeit, den Prolog des GTA V-Story-Modus zu überspringen, sowie ein brandneues GTA Online-Tutorial.

Neue GTA Online-Spieler können nun auch auf den Career Builder zugreifen, mit sofortigem Zugang zu einem von vier illegalen Unternehmen ihrer Wahl – Biker, Executive, Nachtclubbesitzer oder Gunrunner – sowie einem beachtlichen Geldsegen in GTA$, um bei der Auswahl einer Immobilie oder eines High-End-Fahrzeugs zu helfen. Wiederkehrende Spieler haben außerdem die Möglichkeit, ihren Charakter neu zu starten und jederzeit vom Karriere-Builder zu profitieren.

Um den Wechsel auf die neuen Generation noch zu versüßen, gibt es wohl einige exklusive Items, wie Dataminer herausgefunden haben.