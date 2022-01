GTA VI – Rockstar bereitet Marketing-Push vor, Ankündigung in Sicht?

Zuletzt ging man davon, dass der Release von GTA VI noch Jahre entfernt sein wird. Die Rede war von Problemen bei der Entwicklung, aber auch der anhaltende Erfolg von GTA Online, der den Release von GTA VI künstlich hinauszögert.

Inzwischen soll nun möglicherweise doch alles schneller gegen als gedacht, wie aktuelle Hinweise ergeben, ebenso bringen Insider eine mögliche Ankündigung von GTA VI in diesem Jahr ins Spiel, auch wenn man den Titel nicht explizit benennt.

Den wohl spannendsten Hinweis liefern derzeit aktuelle Jobausschreibungen von Rockstar Games, die unter anderem nach einem Interactive-Designer suchen, der den Web-Auftritt von Rockstar Games erneuern soll. Dabei stehen interaktive Elemente im Fokus, damit die User mit den ganzen Marken und Franchises des Entwicklers interagieren können.

Im Detail schreibt man dazu:

„Unsere Interaction Designer schaffen digitale Erlebnisse für unsere Spieler, um auf neue und aufregende Weise mit unseren Marken in Kontakt zu treten. Wir versuchen, neue Technologien zu nutzen, um Probleme für unsere Spieler kreativ zu lösen und die Kernerfahrungen unserer Weltklasse-Spiele über neue und bestehende Berührungspunkte zu erweitern.“

Zwar ist es nicht unüblich, dass man eine Webseite auch mal grundlegend überarbeitet, speziell bei Rockstar Games sieht man allerdings einen anstehenden Marketing-Push, der mit einem neuen Spiel einher geht – sehr wahrscheinlich GTA VI.

Insider befeuern Spekulationen

Auch der ein oder andere Insider wagt sich aktuell wieder aus seiner Deckung, der davon ausgeht, dass Rockstar Games noch in diesem Jahr einen großen neuen Titel enthüllen wird. Die Veröffentlichung soll dann voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden.

Blickt man einmal zurück, wann GTA V angekündigt und letztendlich veröffentlicht wurde, weiß man, dass sich Rockstar Games hierfür sehr viel Zeit dazwischen nimmt, was ein Jahr plus potenzieller Verschiebungen bedeuten kann. Demnach könnte GTA VI optimistisch gesehen 2023, spätestens aber 2024 erscheinen.

Offiziell ist davon bisher nichts, so langsam sollte dennoch mal etwas an dieser Front passieren. Zunächst steht jedoch weiterhin der Release von GTA V auf PS5 und Xbox Series an.