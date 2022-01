Watch Dogs Legion – Entwickler lädt alle neuen Spieler ein

Über die vergangenen Wochen und Monate sind erheblich mehr PS5 und Xbox Series Spieler dazugekommen, die den oder anderen Titel bis dahin vielleicht verpasst haben. Daher nutzt man für Watch Dogs Legion noch einmal die Gelegenheit, um auf den Titel aufmerksam zu machen.

Ursprünglich ist Watch Dogs Legion schon im Oktober 2020 erschienen und folgte umgehend zum Launch der neuen Konsolen. Damit war auch schon der erste Technical Showcase für PS5 und Xbox Series verfügbar, die damit eine komplexe und interaktive Open-World boten, eine durchweg spannende Story, plus Highlights wie Raytracing und Dualsense-Features.

Tonnen an Inhalten

In einem Update erinnert man noch einmal an all die Dinge, die seit dem Release umgesetzt wurden und die es letztendlich zu einem finalen Produkt gemacht haben. Dazu gehörten auch die spätere Einführung des Resistance Mode und Watch Dogs: Legion of the Dead, ein separater Zombie-Modus, neue Charaktere und vieles mehr.

Ein weiteres Highlight war zudem die Rückkehr der Watch Dogs-Legende Aiden Pierce im Sommer 2021, der zusammen mit Wrench eine eigene Storyline bot – Bloodline.

„Die Erweiterung spielt kurz vor den Ereignissen des Hauptspiels und folgt den beiden, während sie zusammenarbeiten, um eine wachsende autoritäre Bedrohung durch einen Konzerngiganten zu verhindern, während sie sich mit ihren eigenen persönlichen Motivationen auseinandersetzen und sich alten Wunden stellen müssen. Wir haben uns sehr darauf gefreut, ihre Geschichten fortzusetzen, Aidens Beziehung zu seinem Neffen Jackson weiterzuentwickeln und tiefer in Wrenchs Beweggründe einzudringen, und wir haben es sehr genossen, die positiven Reaktionen der Fans zu sehen.“ Ubisoft

Abseits dessen wurden unzählige Quality of Life-Verbesserungen vorgenommen und Spieler-Feedback umgesetzt, die Watch Dogs Legion nun zu dem Spiel machen, das man keinesfalls auf den aktuellen Konsolen verpasst haben sollte. In unserem Review damals gibt es weitere Eindrücke daraus, das auch uns vollends überzeugt hat und mit dem wir viele Stunden Spaß hatten.

Was bringt die Zukunft von Watch Dogs Legion?

Aktuell ist die Season 4 Rebels im Online-Modus zu Ende gegangen, weshalb sich die Frage stellt, wie es nun weiter geht?

Hier steht zunächst die Season 5 an, während sich danach die Season 3 bis 5 im Zyklus wiederholen, um seinen Rang weiter zu steigern und einzigartige Belohnungen zu verdienen, darunter das komplette original Outfit von Aiden Pierce.

„Das Spiel ist sprunghaft gewachsen und bietet eine Menge Inhalte, die es zu erkunden gilt, von einer weitläufigen Stadt in der nahen Zukunft bis hin zu einem actiongeladenen Online-Modus. Wir könnten nicht stolzer auf das Spiel sein, das wir entwickelt haben, und wir schätzen alle von euch, die uns im Laufe des Jahres auf dieser Reise in London begleitet haben. Wir freuen uns darauf, mehr von euren Abenteuern in Legion zu sehen!“ Ubisoft

Das Watch Dogs-Team bei Ubsioft dürfte inzwischen an einem neuen Projekt arbeiten. Bis dahin ist Watch Dogs Legion immer einen Blick mit seiner authentischen und beeindruckenden Kulisse wert. Zudem ist der Titel inzwischen äußerst günstig zu bekommen.