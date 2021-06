GTA VI Release nicht vor 2025? Insider gehen von spätem Release aus

Hat man GTA VI einst als Launch-Titel für die PS5 gehandelt, geht man inzwischen von einem weitaus späterem Release aus, der nicht vor 2025 stattfinden soll.

Das jedenfalls meint aktuell der Insider Tom Henderson, der zuvor noch von 2023 ausgegangen ist. Der Grund dafür soll sein, dass man Crunch-Zeiten wie bei Red Dead Redemption 2 vermeiden möchte, ebenso möchte man damit keine Verschiebungen provozieren. Ein solch später Release gäbe Rockstar genug Spielraum sich endgültig festzulegen, was theoretisch natürlich auch einen früheren Release zuließe.

Modernes Vice City als Setting?

Ferner spekuliert Henderson über das Setting von GTA VI, das er in einem modernen Vice City sieht. Damit widerspricht er früheren Meldungen, wonach hier ein 80er Jahre Setting vorbereitet wird. Allerdings können sich die Dinge über einen so langen Zeitraum noch ändern, was insbesondere die Karte betrifft, die letztendlich viel größer ausfällen könnte. Das würde auch GTA Online zugute kommen, das sehr wahrscheinlich auch ein Teil von GTA VI sein wird. Zuletzt erwies sich das Erstellen neuer Inhalte für GTA Online aufgrund der Limitierungen bei der Karte und dem Setting als schwierig.

Abschließend erwähnt der Insider, dass es auch in GTA VI wieder mehrere spielbare Charaktere geben wird, darunter auch weibliche Protagonisten. Außerdem wird erwähnt, dass der Release ausschließlich auf den Next-Gen Konsolen und dem PC angestrebt wird, was bei einem solch späteren Release durchaus Sinn macht.

Wie üblich sind das alles andere als offizielle Details zu GTA VI, die daher mit Vorsicht genossen werden müssen.