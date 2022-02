Gran Turismo 7 – mit eigenem Album und “Music Replay”-Feature vorgestellt

Dem GT7 Showcase folgen heute weitere Infos zu Gran Turismo 7, zu dem Polyphony und Sony das “Music Replay”-Feature vorstellen. Außerdem gibt man einen Ausblick auf den offiziellen Soundtrack.

In Zusammenarbeit mit Columbia Records veröffentlicht man das Album “Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7)”, das diverse Tracks und Songs umfasst.. Das digitale Album wird zeitgleich zum Release des Spiels am 4. März 2022 als Teil der physischen “Gran Turismo 7 – 25th Anniversary Edition” oder der digitalen “25th Anniversary Digital Deluxe Edition” erhältlich sein.

Für das Soundtrack-Album hat man einige originelle Musikstücke ausgewählt, die von Gran Turismo 7 inspiriert sind. Die vollständige Trackliste enthält folgende Titel:

Fanatix – Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay Bring Me The Horizon – Moon Over the Castle Major Lazer – I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza Nothing But Thieves – Life’s Coming in Slow Kim Dracula – Unstoppable Rosalía – Bizcochito Disciples – Squad feat. GoldLink London Grammar – Baby It’s You (George Fitzgerald Remix) Jawsh685 – Drift

Music Replay-Feature

Weiterhin stellt man heute das “Music Replay”-Feature mit einem neuen Video vor. Damit nutzt das Spiel Kamerawinkel bei einer aufgenommenen Rennfahrt, um automatisch zum Takt der Musik positioniert zu werden und so einzigartige Videowiederholungen zu jedem Lied zu erstellen.

Als Beispiel nutzt man im im Video den Song “Moon Over The Castle”, ein klassischer Track aus dem ersten Gran Turismo-Titel, der ursprünglich von Masahiro Ando komponiert wurde und hier neu interpretiert von Bring Me The Horizon.

Gran Turismo 7 erscheint weltweit am 04. März 2022. Weitere Eindrücke daraus gibt es im kürzlichen Gameplay-Showcase.