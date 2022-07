GTA VI – Rockstar Games konzentriert alle Ressourcen auf die Entwicklung

Rockstar Games zieht offenbar alle Ressourcen zusammen, um die Entwicklung von GTA VI voranzutreiben. Dafür wurden einige Projekte wohl auch zurückgestellt.

Das folgt auf die kürzliche Meldung, wonach man Neuauflagen zu GTA IV und Red Dead Redemption in Planung hatte. Nach der mittelmäßigen Kritik an der GTA Trilogy soll Rockstar Games diese jedoch aufgegeben haben, um verstärkt an GTA VI arbeiten zu können. Dessen Entwicklung soll angeblich ja auch recht turbulent zugehen, heißt es immer wieder.

Die Entwicklung von GTA VI wurde offiziell im Februar bestätigt, was zumindest darauf hinweist, dass die Entwicklungs-Piepeline bis zum Release steht. Andernfalls würde man wohl kaum so aus der Deckung kommen.

Fokus auf GTA VI

Laut Quellen von Kotaku arbeitet das Team bei Rockstar Games jetzt vollständig an GTA VI, während die Remaster zunächst vom Tisch sind, wenn auch vielleicht nicht gänzlich aufgegeben. Diese könnten zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden. Selbiges könnte auch für das immer wieder spekulierte Remaster oder die Neuauflage von Bully gelten, während der logische PS5 Port von Red Dead Redemption 2 definitiv folgen soll.

Offiziell heißt es zu GTA VI bislang von Rockstar Games:

„Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Grand Theft Auto-Reihe – GTA VI – in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, sobald wir bereit sind, um offizielle Details zu nennen.“ Rockstar Games

Bis das nächste Projekt von Rockstar Games erscheint, läuft wie gewohnt der Support für GTA Online und Red Dead Online weiter.