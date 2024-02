WWE 2K24: Erster Gameplay-Trailer bestätigt eine wahre Legende

Weiter geht es mit Aufnahmen des Undertakers gegen Shawn Michaels im neuen Casket Match, bei dem das Ziel darin besteht, einen besiegten Gegner in den Sarg zu legen und den Deckel zu schließen. Solche Momente werden den Spielern Gänsehaut bereiten, während die Aufnahmen des Special Guest Referee Matches mit Randy Orton, Solo Sikoa und Kevin Owens zeigt, was passieren kann, wenn ein Schiedsrichter mit einem der Konkurrenten ein Hühnchen zu rupfen hat.

Nach einem actionreichen Kickoff von Roman Reigns und LA Knight, die im neuen Ambulance Match gegeneinander antreten, gibt es Einblicke in den 2K Showcase…of the Immortals, der 40 Jahre WrestleMania-Geschichte feiert und historische Momente mit einigen der größten Superstars und Legenden aller Zeiten hervorhebt. Zu diesen gehören Hulk Hogan, „Stone Cold“ Steve Austin und Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker und weitere.

