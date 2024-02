Atomic Heart: Trapped in Limbo DLC ändert alle Regeln

Ab sofort ist der zweite DLC Trapped in Limbo für Atomic Heart erhältlich, mit sich die bisherigen Regeln komplett ändern. In der verrückten und bunten Welt des Limbo erwartet die Spieler ein bizarres Gameplay, neue Feinde und aufregende Enthüllungen.

Trapped in Limbo setzt genau dort an, wo das Hauptspiel endet, und erforscht ein anderes Ende als der erste DLC Annihilation Instinct. Die Spieler begeben sich in neue Abschnitte der verdrehten Limbo-Welt, wo Herausforderungen mit einem einzigartigen Limbo-Taste auf sie warten.

Mit Hilfe der Essenz des Zwillings, der ehemaligen Frau von P-3, werden Sie schwindelerregende Hindernisse meistern, die Geheimnisse der Vergangenheit von P-3 und der rätselhaften Welt von Limbo lüften und sich auf ein wahres Kampfspektakel mit einzigartig gestalteten Gegnern und Waffen einlassen.

Während man sich durch Limbo begibt, sammelt man Äpfel, um Fertigkeiten und Waffen freizuschalten, sowie Goldmünzen, um auf bis zu sieben einzigartige Skins zuzugreifen, die auch in der Hauptkampagne verwendet werden können. Das Schicksal von Major P-3 liegt in den Tiefen von Limbo, und es liegt an den Spielern, sich der Herausforderung zu stellen und in einer Welt mit umgekehrter Logik zu überleben, um P-3s Geist von seinen Dämonen zu befreien.

Mit Trapped in Limbo ist auch Vol. 4 des offiziellen Soundtracks erhältlich, den alle Spele kostenlos erhalten. Der Soundtrack umfasst neue dynamische und atmosphärische Tracks aus dem DLC, der sie in die seltsame und atemberaubende Welt von Limbo einzutauchen lässt. Atomic Heart OST Vol.4 ist ab sofort auch auf allen relevanten digitalen Plattformen verfügbar.

Weitere Eindrücke aus Atomic Heart gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.