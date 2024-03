XDefiant nur ein Call of Duty-Klon & Entwicklung in Schwierigkeiten?

Der Free-2-Play Shooter XDefiant soll in Schwierigkeiten stecken und die Entwicklung nur problematisch vorankommen. Ubisoft bestreitet die aktuellen Vorwürfe, vor allem, dass es ein Call of Duty-Klon sei.

Zuletzt wurde XDefiant immer wieder verschoben, nachdem Closed-Beta Tester teilweise einen Rückschritt bemängelt haben. Das hat der Publisher stets dementiert und auf die laufenden Entwicklung verwiesen. Trotzdem ist der Shooter nach wie vor nicht erschienen.

Ist XDefiant eine Kopie von Call of Duty?

Laut einem Bericht des Insiders Tom Henderson steckt die Entwicklung in erheblichen Problemen, da die Führungsetage versucht aus XDefiant einen Call of Duty-Klon zu machen. Das soll eine zunehmende Unzufriedenheit innerhalb des Teams verursachen, da interne Ziele stetig verfehlt werden, allen voran, um Call of Duty Konkurrenz machen zu können.

Das letzte offizielle Update zu XDefiant gab es im Januar, wo Ubisoft bestätigte, dass sich die Produktion auf der Zielgeraden befindet. Laut Executive Producer Mark Rubin wurden zu diesem Zeitpunkt die letzten Systeme getestet und die ersten Post-Launch-Inhalte vorbereitet. Neuigkeiten zu XDefiant sollte es in den Wochen danach geben.

XDefiant Release weit entfernt?

Der Insider schreibt aktuell allerdings etwas anderes, wonach der Release von XDefiant noch mehrere Monate entfernt sein soll, vor allem durch die endlose Jagd es mit Call of Duty aufnehmen zu wollen.

„Die nie endende Jagd nach COD und dem Hinzufügen sinnloser Dinge macht den aktuellen Build immer kaputt“, heißt es.

In die Diskussion hat sich auch Mark Rubin eingeschaltet, der die Vorwürfe mit einem „großen Augenrollen“ kommentierte.

Was nicht ganz so ersichtlich ist, ob XDefiant tatsächlich die Erfolgsformel von Call of Duty einfach nur kopieren oder ob der Shooter mit eigenen Ideen so groß werden möchte. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Vergleich zwischen XDefiant und Call of Duty gezogen werden, dem Ubisoft zumindest das Wasser abgraben möchte.