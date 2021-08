Xuan Yuan Sword 7 – Release im September bestätigt

eastasiasoft hat das Release-Datum ihres Action-RPG Xuan Yuan Sword 7 für den kommenden September auf PS4 bestätigt. Der neueste Teil der legendären chinesischen Rollenspielreihe zeigt sich zudem im neuen Trailer, der Gameplay-Szenen aus den Konsolenversionen des Spiels enthält.

Im Mittelpunkt des Trailers steht die enge Beziehung zwischen Bruder und Schwester. Die Gameplay-Szenen konzentrieren sich auf den Kampf und das Upgrade-System.

„Dass wir die Xuan Yuan Sword-Reihe mit Xuan Yuan Sword 7 in den Westen bringen, ist großartig“, sagt Joshua M French, Community Manager von eastasiasoft. „Jeder, der sich für chinesische Mythologie oder für Actionrollenspiele interessiert, wird von diesem neuesten Teil begeistert sein, der als Einstiegspunkt für ein völlig neues Publikum konzipiert wurde.“

Xuan Yuan Sword 7 sieht sich auch als Hommage an die Landschaft, Zivilisation und Kultur des alten China, durchzogen von der geheimnisvollen Aura der damaligen Legenden. Die Story von Xuan Yuan Sword 7 ist tief in der Geschichte und Mythologie des alten China verwurzelt und erweckt diese Welt als ein ebenso fantastisches wie chaotisches Reich unter der Herrschaft einer neuen Xin-Dynastie zum Leben. Erlebt so die letzten Augenblicke der Mohisten – der Anhänger einer uralten Philosophie der Logik, des rationalen Denkens und der Wissenschaft, die in China einst so populär war wie der Konfuzianismus vor 2200 Jahren.

Xuan Yuan Sword 7 erscheint am 30. September 2021.