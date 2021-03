Yakuza: Like a Dragon jetzt auch für PS5 erhältlich

SEGA erinnert noch einmal daran, dass Yakuza: Like a Dragon ab sofort auch für PlayStation 5 erhältlich ist. Damit erwartet euch mehr als nur ein neues Kapitel in der Yakuza-Reihe. Ähnlich wie der neue englische Titel ist Yakuza: Like a Dragon eine komplette Neuinterpretation des Franchise.

Auf PS5 läuft Yakuza: Like a Dragon entweder im Grafik- oder Performance Modus. Im Grafik-Modus wird eine Auflösung von 4K bei 30fps erreicht, während der Performande Modus auf 60fps bei 1440p gesteigert wird.

Zum ersten Mal seit Beginn der Serie vor über einem Jahrzehnt stellt man einen neuen Hauptprotagonisten vor – Ichiban Kasuga, ein Mitglied der Yakuza auf niedriger Ebene, das versucht, sein Selbstwertgefühl unter Beweis zu stellen. Der Spieler folgt ihm und seiner bunten Crew, wenn diese versuchen, sich in diesem modernen menschlichen Drama zu Reichtum zu kommen.

Die International Version umfasst neben dem Hauptspiel zudem die Premium New Game Option und den Super Final Millennium Tower als DLC. Zur Feier des PlayStation 5-Starts können alle Besitzer dieses neuesten Eintrags in der Yakuza-Reihe das Legends-Outfit-Set bis zum 2. April kostenlos auf allen Plattformen herunterladen. Dieses Outfit-Set enthält acht verschiedene Spieler-Ensembles, die eine Hommage an sie darstellen Lieblingsfiguren der Fans aus dem Yakuza-Vers, darunter Goro Majimas schicker Smoking, Kazuma Kiryus eisige Passform, Daigo Dojimas Streetwear und vieles mehr.

Yakuza: Like a Dragon ist ab sofort für PS5 erhältlich.