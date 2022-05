You Suck at Parking für Konsolen bestätigt, neuer Trailer

Happy Volcano bringt ihren abgedrehten Arcade-Racer You Suck at Parking auch auf Konsolen heraus, der irgendwann 2022 erscheint. Ein neuer Trailer wirft heute einen Blick auf den Multiplayer-Part.

Rennen sind hier zweitrangig! In You Suck at Parking warten die extremsten Parkherausforderung der Welt auf die Spieler. Denn sein persönlicher Fahrstil ist nicht so wichtig, wie die Fähigkeiten, auf die es beim Einparken ankommt. Unter Zeitdruck und angezogener Handbremse in über 100 wilden Levels mit stetig steigender Schwierigkeit, gilt es zu beweisen, wer der König unter den Einparkern ist.

Wenn man mit 100 Sachen und mehr zum Parkplatz brettert, muss man in You Suck at Parking cool ruhig und echt lässig bleiben. Nur so lassen sich neue Autos und Parkplatzmarken ergattern, die einem wiederum die Möglichkeit geben, seine Karre individuell zu gestalten.

Wem das nicht reicht, für den verspricht der heutige Multiplayer-Trailer aufregende Schlachten um den letzten Parkplatz, um den man sich mit 8 anderen Spielern streiten kann. Chaos vorprogrammiert.

„Die bisherigen Reaktionen auf You Suck at Parking haben uns wirklich ermutigt, was uns noch mehr darauf erpicht, über den aufregenden Multiplayer-Modus des Spiels zu sprechen“, sagt David Prinsmel, Game Director. „Spieler können davon ausgehen, in den kommenden Monaten mehr Details darüber zu erfahren, was wir auf Lager haben – sowohl für den Mehrspielermodus als auch für den Rest des Spiels.“

You Suck at Parking Features

Rase durch Etappen und navigiere durch jede Menge Hindernisse, bevor du die ausgewiesenen Parkplätze erreichst, während du dabei irgendwie cool, ruhig und gesammelt bleibst.

Schalte Autoschlüssel und Parkmarken mit deinen Parkfähigkeiten frei, um neue Autos und Parkmarken zu öffnen, die neue Anpassungsoptionen bieten, mit denen man seine Karre aufmotzen kann.

Erklimmt die globalen Bestenlisten und beweist euren Freunden, dass ihr wirklich die Macht habt, aufzuhören.

Erlebt ein ständig wachsendes, sich ständig erweiterndes und sich ständig veränderndes Spiel, in dem regelmäßig mehr Autos, mehr Biome, mehr Strecken und mehr Anpassungsoptionen hinzugefügt werden.

You Suck at Parking erscheint 2022.