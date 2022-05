Sniper Elite 5 – The Art of Stealth-Trailer widmet sich den Schleichoptionen

Ruhe und Hinterhalt sind die besten Wege für einen erfolgreichen Sniper, weshalb sich auch in Sniper Elite 5 diverse Optionen ergeben, seine Feinde aus dem Verborgenem zu erledigen.

Hierzu zeigt Entwickler Rebellion heute den The Art of Stealth-Trailer, der Einblicke in die Arbeit des Entwicklerteams sowie des militärischen Beraters und Motion-Capture-Künstlers Paul Biddiss gewährt. Das dazu veröffentlichte Gameplay-Video widmet sich den neuen Freiheiten bei der Fortbewegung und beim Schleichen sowie die Takedowns, für die jetzt auch nicht-tödliche Optionen zur Verfügung stehen.

Paul Biddiss, militärischer Berater und Action-Koordinator für eine Reihe hochkarätiger Filme und Serien, stellte dem Entwicklerteam von Sniper Elite 5 sein Fachwissen zur Verfügung. Zudem zeigte er sich als Motion-Capture-Artist von Karl Fairburne für dessen authentische Bewegungen und Takedowns verantwortlich. Zu seiner Arbeit am Titel sagt Paul selbst: „Alle Takedowns sind realistisch und entsprechen dem Training, das echte SOE-Agenten absolvieren müssen… alles ist authentisch. Hier ist nichts gestellt.“

Das neue Video präsentiert zudem die erweiterten Stealth-Optionen, die Karl in Sniper Elite 5 zur Verfügung stehen, einschließlich neuer Bewegungs-Mechaniken. Diese ermöglichen es Spielern, verborgene Bereiche der unterschiedlichen Maps zu erschließen und eröffnen ihnen alternative Routen, um sich ihren Zielen anzunähern. Um unentdeckt zu bleiben, gilt es beim Schießen auch die hörbare Entfernung der eigenen Waffe und Munition zu berücksichtigen.

In Sniper Elite 5 können Spieler ihre Widersacher nun auch ausschalten, ohne sie dabei zu töten. So ist es jetzt möglich, Gegner mit nicht-tödlichen Takedowns und entsprechender Munition außer Gefecht zu setzen. Diese Optionen sorgen für noch mehr spielerische Freiheit, sodass jede Mission und jedes Szenario, dem eigenen Spielstil entsprechend angegangen werden kann.

Sniper Elite 5 erscheint am 26. Mai 2022